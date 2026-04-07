Взрыв танкера поджег мост через Панамский канал
На танкере, проходившем под мостом через Панамский канал, прогремел взрыв, масштабы которого существенно выросли из-за находящихся на переправе бензовозов с наполненными цистернами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную пожарную службу.
По информации ведомства, пламя быстро перекинулось на три находившихся поблизости грузовика с горючим. В результате взрыва пострадали минимум три человека, еще один числится пропавшим без вести. Движение по мосту через Панамский канал временно перекрыли.
Местные власти призывают граждан по возможности избегать района происшествия, чтобы не создавать препятствий для проезда машин скорой помощи и спецтехники. Детали случившегося уточняются, правоохранительные органы устанавливают точные причины взрыва.
