Одно неосторожное действие — и срок: за осквернение георгиевской ленты грозит наказание
Юрист Иван Курбаков предупредил о наказании за публичное осквернение георгиевской ленточки. Нарушителю грозит крупный штраф или тюремный срок. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, закон №579-ФЗ «О георгиевской ленте» относит этот знак к символам воинской славы России. Статья 354.1 УК РФ предусматривает за надругательство штраф до 3 миллионов рублей или колонию на срок до трех лет.
Нарушением сочтут публичную порчу атрибута, если человек одновременно демонстрирует явное презрение. Более жесткая мера ждет тех, кто действует в группе или использует СМИ либо интернет. В таких случаях сумма взыскания достигает 5 миллионов рублей. Суд вправе назначить лишение свободы на пять лет.
Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе георгиевской ленты 29 декабря 2022 года. Символ Победы хранит память о подвиге солдат в годы Великой Отечественной войны и о доблести всех защитников страны.
