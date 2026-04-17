Раскрыт неочевидный признак одного из самых опасных видов рака
Ученые из Кембриджского университета пришли к важному выводу о раке. Они выяснили, что пищевод Барретта проходит каждый человек с самой распространенной формой этой опухоли, даже если врачи не видят такой признак во время обследования. Об этом пишет Nature Medicine.
Рак пищевода часто приводит к смерти из-за позднего выявления. Медики давно связывали болезнь с изменением слизистой. Однако у части пациентов такой признак не находили, поэтому его роль вызывала споры.
Авторы изучили сведения более чем о трех тысячах человек и сравнили генетические особенности опухолей. Анализ показал один и тот же результат: все образцы несли одинаковые молекулярные черты. Этот вывод указывает на общий предраковый этап. Исследователи полагают, что измененная ткань со временем исчезает на фоне роста новообразования. Из-за этого врачи порой упускают опасную стадию при стандартной диагностике.
Команда нашла и биомаркеры — особые белки, по ним можно распознать скрытую фазу болезни. Новый подход поможет раньше замечать угрозу и начинать лечение в момент, когда шансы на успех заметно выше.
