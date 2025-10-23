Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой под Ростовом: есть жертва

23 октября 2025, 09:27

При столкновении резиновой лодки с сухогрузом под Ростовом погиб пенсионер

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с участием сухогруза и резиновой лодки погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.