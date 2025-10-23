Сухогруз столкнулся с резиновой лодкой под Ростовом: есть жертва
В Ростовской области в аварии с участием сухогруза и резиновой лодки погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным агентства, трагический инцидент произошел недалеко от станицы Старочеркасской Аксайского района. В этот момент в лодке находились 67-летний мужчина со спутницей.
После столкновения оба пассажира оказались в воде. Женщина смогла выбраться, а пенсионер — нет. В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в акватории реки Ангара в районе поселка Листвянка Иркутской области столкнулись катера «FR25» и «Ярославец». В аварии погибли три человека, которые находились на борту первого судна.
