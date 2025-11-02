Десять человек пострадали в поножовщине на востоке Англии

02 ноября 2025, 04:47

Десять человек пострадали в результате нападения в Англии

Фото: istockphoto / halabala

Группа неизвестных с ножами напала на пассажиров поезда в восточной Англии. Об этом сообщила британская транспортная полиция.





В результате атаки пострадали десять человек. Двое подозреваемых задержаны, остальные объявлены в розыск. К расследованию подключены специальные контртеррористические силы.





«Десять человек были госпитализированы, девять из них, предположительно, получили ранения, опасные для жизни», — заявили в департаменте полиции.