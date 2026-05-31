«Гремучий студень» взорвался в Мьянме: десятки погибших, включая детей

31 мая 2026, 20:09

Associated Press: При взрыве в Мьянме погибли 46 человек

В результате взрыва в населенном пункте Намкхам на северо-востоке Мьянмы погибли 46 человек. Об этом сообщает Associated Press.





Среди жертв — шестеро детей, ещё 74 пострадавших госпитализировали. По данным спасателей, повреждения получили более 100 домов.



Инцидент произошёл в воскресенье в здании, где, предположительно, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающих работ. Указанный район контролируется вооружённой группировкой «Освободительная армия Та-Анг» (TNLA), представляющей этническую группу палаунг.



Сами повстанцы заявили в соцсетях, что в здании хранился гелигнит («гремучий студень»), также предназначенный для нужд горнодобывающей отрасли. В настоящее время они выясняют причины произошедшего.



