Взрывчатка, перехваченная спецслужбами РФ в Псковской области, следовала в Москву

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Груз взрывчатки в иконах, который удалось перехватить сотрудниками ФСБ в Псковской области, следовал в Москву, об этом сообщили в ФСБ.
Также сообщается, что контрабандный груз, замаскированный в иконы и церковную утварь, преодолел пункты пропуска в шести странах ЕС.
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