Кузбасский суд арестовал 14-летнюю девочку за убийство собственной матери

Фото: iStock/simpson33

В Кузбассе суд арестовал 14-летнюю девочку, которая вместе с 16-летним парнем убила собственную мать. Об этом сообщает региональный СК.



Ранее стало известно, что в Прокопьевске Кемеровской области 14-летняя школьница убила свою мать из-за требований по выполнению домашнего задания и запрета гулять с парнем.

«Суд избрал меру пресечения 14-летней девочке из Прокопьевска. Она обвиняется по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц. Второй обвиняемый — её 16-летний возлюбленный», — приводит VSE42.RU данные СК.

На сегодняшний день оба подростка находятся под стражей.

По данным «Сiбдепо», всё произошло 3 декабря. Дочь вместе с приятелем несколько раз ударили женщину ножом. От полученных ранений она скончалась на месте. Тогда подростки решили спрятать тело в подвал, где его позже обнаружил сожитель убитой.
Элина Позднякова

