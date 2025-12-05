Кузбасский суд арестовал 14-летнюю девочку за убийство собственной матери

05 декабря 2025, 12:21

Фото: iStock/simpson33

В Кузбассе суд арестовал 14-летнюю девочку, которая вместе с 16-летним парнем убила собственную мать. Об этом сообщает региональный СК.





Ранее стало известно, что в Прокопьевске Кемеровской области 14-летняя школьница убила свою мать из-за требований по выполнению домашнего задания и запрета гулять с парнем.





«Суд избрал меру пресечения 14-летней девочке из Прокопьевска. Она обвиняется по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц. Второй обвиняемый — её 16-летний возлюбленный», — приводит VSE42.RU данные СК.