Кузбасский суд арестовал 14-летнюю девочку за убийство собственной матери
В Кузбассе суд арестовал 14-летнюю девочку, которая вместе с 16-летним парнем убила собственную мать. Об этом сообщает региональный СК.
Ранее стало известно, что в Прокопьевске Кемеровской области 14-летняя школьница убила свою мать из-за требований по выполнению домашнего задания и запрета гулять с парнем.
«Суд избрал меру пресечения 14-летней девочке из Прокопьевска. Она обвиняется по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц. Второй обвиняемый — её 16-летний возлюбленный», — приводит VSE42.RU данные СК.
На сегодняшний день оба подростка находятся под стражей.
По данным «Сiбдепо», всё произошло 3 декабря. Дочь вместе с приятелем несколько раз ударили женщину ножом. От полученных ранений она скончалась на месте. Тогда подростки решили спрятать тело в подвал, где его позже обнаружил сожитель убитой.