Оренбуржец пытался похитить 5 млн рублей у вдовы участника СВО
В Приморском крае пресекли попытку хищения 5 млн рублей у вдовы участника специальной военной операции. Суд заключил под стражу на два месяца 53-летнего жителя Оренбурга, выступавшего в роли курьера в мошеннической схеме, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, мужчина откликнулся на вакансию доставщика, найденную в интернете, и прибыл в Уссурийск. Телефонные аферисты убедили 39-летнюю местную жительницу, что ей необходимо передать 5 миллионов рублей якобы сотрудникам ФСБ для проверки подлинности купюр.
Однако женщина проявила бдительность и обратилась в территориальный отдел УФСБ России по Приморскому краю. Дальнейшее общение со злоумышленниками проходило под полным контролем сотрудников ведомства. На назначенной встрече вдова передала прибывшему оренбуржцу муляж денежных средств, после чего курьера немедленно задержали.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы продолжают устанавливать организаторов преступной схемы.
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