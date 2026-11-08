Оренбуржец пытался похитить 5 млн рублей у вдовы участника СВО

08 ноября 2026, 06:36

Фото: iStock/Rawf8

В Приморском крае пресекли попытку хищения 5 млн рублей у вдовы участника специальной военной операции. Суд заключил под стражу на два месяца 53-летнего жителя Оренбурга, выступавшего в роли курьера в мошеннической схеме, сообщили в региональной прокуратуре.