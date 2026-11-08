Землетрясение в Японии привело к остановки поездов, десятки людей пострадали

08 ноября 2026, 05:51

Более 20 человек пострадали из-за землетрясения в Японии

Фото: iStock/SteveCollender

В ночь на воскресенье в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Толчки зафиксировали в 01:04 8 ноября (19:04 мск 7 ноября) в префектуре Сидзуока, сообщает Fuji Television Network.