Землетрясение в Японии привело к остановки поездов, десятки людей пострадали
В ночь на воскресенье в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Толчки зафиксировали в 01:04 8 ноября (19:04 мск 7 ноября) в префектуре Сидзуока, сообщает Fuji Television Network.
Очаг землетрясения располагался на глубине 41 километр. Наибольшую силу толчков зафиксировали сразу в префектурах Айти, Нагано, Гифу и Сидзуока. В первом муниципальном образовании пострадали не менее 22 человек. Как сообщает телекомпания, 12 из них получили травмы из‑за падений, в том числе при спуске по лестнице.
По причине стихийного бедствия временно остановили движение поездов в целях безопасности инфраструктуры. Сейчас составы снова ходят, однако сохраняются задержки в расписании.
Оператор АЭС «Хамаока» компания Chubu Electric Power заявила, что на станции не зафиксировано нештатных ситуаций. Сейчас власти оценивают масштабы ущерба и уточняют последствия землетрясения.
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