В Кривом Роге прогремел взрыв

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В пятницу, 5 января, в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области случился взрыв.
Об этом сказано в Telegram-канале «РБК-Украина». Местные власти не прокомментировали информацию о взрыве. О повреждениях и пострадавших также не сообщается.
Ранее взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram. Также в сторону Староконстантинова, где располагается военный аэродром, направились группы беспилотников.4 января мощные взрывы прогремели в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог.
Журналисты сообщали о громких звуках прилетов на фоне работающих сирен воздушной тревоги.
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Ранее взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram. Также в сторону Староконстантинова, где располагается военный аэродром, направились группы беспилотников.4 января мощные взрывы прогремели в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог.
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Мария Фирсова