Взрывы раздаются в районе воинской части в Забайкалье

25 июня 2025, 12:05

Фото: iStock / irontrybex

В Забайкалье в районе воинской части произошли взрывы, на территории объекта возник пожар. По данным Mash, территория оцеплена, а пожарные не могут приблизиться к месту происшествия из-за угрозы повторной детонации боеприпасов.