Взрывы раздаются в районе воинской части в Забайкалье
В Забайкалье в районе воинской части произошли взрывы, на территории объекта возник пожар. По данным Mash, территория оцеплена, а пожарные не могут приблизиться к месту происшествия из-за угрозы повторной детонации боеприпасов.
Огонь тушат с воздуха, используя вертолеты, которые сбрасывают воду. Причиной взрывов стали остатки старых боеприпасов, которые не сдетонировали во время пожара в 2014 году.
Тогда пожар на складе боеприпасов привел к эвакуации жителей и гибели 10 человек, включая начальника отдела склада.
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