Взрывнику Серебрякову* дали 25 лет колонии и назначили штраф в миллион рублей
Евгения Серебрякова* приговорили к 25 годам лишения свободы за подрыв автомобиля офицера ВС РФ Андрея Т. Суд также назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Серебрякова* признали виновным в теракте и незаконном обороте взрывчатки. По версии следствия, он изготовил СВУ и взорвал машину сотрудника ГРУ., рассчитывая получить от 10 до 20 тысяч долларов и украинское гражданство. После взрыва он улетел в Турцию, где его задержали.
Прокуратура сообщила, что мужчина передавал данные о российских военных под псевдонимом Вивальди. В суде гособвинение запросило 28 лет колонии строгого режима, однако суд назначил 25 лет.
Читайте также: