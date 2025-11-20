Взрывнику Серебрякову* дали 25 лет колонии и назначили штраф в миллион рублей

20 ноября 2025, 15:55

Фото: iStock/OlFedv

Евгения Серебрякова* приговорили к 25 годам лишения свободы за подрыв автомобиля офицера ВС РФ Андрея Т. Суд также назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей.