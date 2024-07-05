Взяла в заложники и опоила таблетками: Жительница Краснодара убила двоих коллег

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В Краснодаре женщина пришла в гости к коллегам и опоила их смертельными таблетками, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 45-летняя кладовщица с хлебозавода № 6 никогда не ладила с коллегами. 3 июля она без приглашения заявилась в гости к одной из сотрудниц предприятия, где та сидела с другой коллегой. Незваная гостью с порога начала угрожать женщина, наставив на них игрушечный пистолет, а затем дала им неизвестные таблетки и заставила выпить их. После употребления вещества обе женщины скончались.
После убийства коллег кладовщица позвонила своей начальнице и пригласила её заглянуть в гости: она должна была стать следующей жертвой. Однако в этот момент в квартиру ворвалась полиция.
Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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После убийства коллег кладовщица позвонила своей начальнице и пригласила её заглянуть в гости: она должна была стать следующей жертвой. Однако в этот момент в квартиру ворвалась полиция.
Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева