Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российские военные группировки войск «Севера» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении трех курских сел. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что атаки были отражены в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Кроме того, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Кремяное, Коренево и Мартыновка.
Боевики ВСУ потеряли 25 человек. Помимо этого, были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе «Макс Про» американского производства, и два автомобиля.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 240 военных в Курской области, а также более 11 000 за все время боев в регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Боевики ВСУ потеряли 25 человек. Помимо этого, были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе «Макс Про» американского производства, и два автомобиля.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 240 военных в Курской области, а также более 11 000 за все время боев в регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова