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Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе охранников

18 сентября 2024, 20:41
Фото: iStock/Imagesines

Фото: iStock/Imagesines

Руководство маркетплейса Wildberries окажет поддержку родным и близким двух охранников, погибших при перестрелке в центральном офисе компании в Москве. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
Отмечается, что во время стрельбы скончались два охранника БЦ «Романов Двор», которые попытались оказать сопротивление ворвавшимся вооружённым людям.

Компания принесла соболезнования родным и близким погибшим, а также пообещала оказать семьям всю необходимую поддержку.



Также в Wildberries добавили, что в результате перестрелки были ранены другие сотрудники охраны центра и прибывшие на место полицейские.

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