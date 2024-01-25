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Задержан подозреваемый в поджоге склада Wildberries в Шушарах

Силовики задержали сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах
25 января 2024, 13:26
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники полиции задержали 21-летнего сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.

18 января молодой человек признался в поджоге в рабочем чате уже после возгорания, а затем удалил свой аккаунт. Он же 27 декабря 2023 года заявлял, что скоро здание будет гореть.

Юноша провел в отделе полиции целый день, пока правоохранители не установили, что в день пожара подозреваемого не было на складе. При этом, силовики провели обыски по месту жительства подозреваемого и узнали, что его автомобиль находится в розыске. Отпустили сборщика или нет, не уточняется.


Пожар на складе компании Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел 12 января. Площадь поджара достигла 70 тысяч кв. м. Пожарные справились с возгоранием спустя сутки. Никто не пострадал.

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Жительнице ХМАО пришлось самостоятельно рыть мерзлую землю для могилы матери
Жительнице ХМАО пришлось самостоятельно копать могилу для матери
25 января 2024, 14:20

Фото: iStock/David_Bokuchava

В городе Мегион в ХМАО родственникам умершей женщины пришлось самостоятельно выкапывать матери могилу на кладбище, так как его администрация не смогла выполнить план работ и потребовала за данные услуги слишком большие деньги. Об этом сообщает портал 72.ru.
По словам дочери умершей женщины, при организации похорон на кладбище им сообщили, что закончились подготовленные места. Она уточнила, что каждую осень там готовится около 150 могил, однако в этот раз данный план не выполнили. Тогда родственникам предложили нанять рабочих, чтобы выкопать могилу и обозначили сумму в 60 тысяч рублей. Но данная сумма оказалась слишком большой для семьи.

«Мы решили копать сами, но за два дня не удалось выкопать даже метра», - рассказала женщина.

Позже ей все же удалось найти людей, который согласились выполнить работу за меньшие деньги. Похороны состоялись.

Навещая могилу матери, женщина увидела на кладбище мэра города и рассказала ему о произошедшем. Он извинился перед ней и пообещал компенсировать все затраты.

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В Новотроицке при обрушении на станции погибли люди

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В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к смертной казни
25 января 2024, 14:02

Фото: iStock/AlexLMX

Окружной суд Киото признал виновным и приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, который в июле 2019 года поджег японскую анимационную студию Kyoto Animation. Из-за поджога погибли 36 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По информации источника, что суд признал злоумышленника вменяемым, хотя сторона защиты настаивала на том, что мужчина находился в бреду, по этой причине он ограниченно дееспособен.

Напомним, возгорание в студии Kyoto Animation произошло 18 июля 2019 года. Преступник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил пожар, из-за чего также пострадали 33 человека. Мужчина также получил травмы, после он объяснил свой поступок тем, что студия украла у него идею по созданию произведения.

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МЧС: Из-под завалов насосной станции в Новотроицке спасены все шесть человек
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#станции
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Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима
25 января 2024, 14:02

Фото: «Радио 1»

Мосгорсуд огласил приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), который обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева из зала суда.
Дело в отношении экс-министра обороны ДНР было возбуждено 18 июля 2023 года. Стрелкова задержали в Москве спустя 3 дня. Ему вменяют статью 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Основанием для возбуждения дела стали два поста в личном Телеграм-канале Стрелкова от 25 мая. В одной из записей он рассуждает о Крыме, во второй — о денежном довольствии военнослужащих. В материалах уголовного дела также есть комментарии некоего крымчанина, который, как утверждается, при чтении этих постов испытывал возмущение.

Прокурор Алексей Попов требовал приговорить Стрелкова почти к максимально возможному сроку – 4 года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов в интернете на протяжении трех лет.

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#рф
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В Кашире задержали водителя каршеринга с грузом наркотиков
25 января 2024, 13:18

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Водителя каршеринга, перевозившего большую партию наркотиков, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Инспекторы ДПС остановили машину на 111 км трассы М-4 «Дон» на территории городского округа Кашира. Водитель заметно нервничал, поэтому инспекторы вызывали следственно-оперативную группу. При обыске в автомобиле нашли пять свёртков с порошком общей массой 5 кг», — говорится в сообщении.

Эксперты проверили содержимое одного из свёртков: там оказался килограмм наркотика мефедрона. Водителя — 21-летнего жителя Краснодарского края — задержали. Против него открыто уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#кашира
#криминал
#наркотики
#происшествие
#полиция
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В Подмосковье спасатели потушили два загоревшихся автомобиля
25 января 2024, 13:06

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили два загоревшихся автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники получили вызов через 112 о том, что рядом с жилым домом загорелись два легковых автомобилей KIA Sorento.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что машины уже горели открытым огнем по всей площади. Специалисты с помощью воды и пеногенератора оперативно ликвидировали пожар и не допустила распространение огня на жилое строение. К счастью, пострадавших не было, и медицинская помощь никому не потребовалась», — поделился начальник ПСЧ-243 Денис Носов.

Стоит отметить, что возгорание двух автомобилей случилось в деревне Смолёво Орехово-Зуевского городского округа ночью на 25 января.

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В Самарской области погибла женщина и её маленькая дочь из-за газа
25 января 2024, 12:10

Фото: iStock/Chalabala

Уголовное дело по факту смерти женщины и её дочери в возрасте полутора лет возбудили самарские следователи.
Семья отравилась угарным газом в частном доме в поселке Серноводск в Самарской области.

По предварительным данным, смерть наступила 23 января из-за острого отравления окисью углерода. В частном доме ненадлежащим образом работала газовая система отопления, пишет «МК».

Ранее сообщалось, что в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Отмечается, что под завалами могут находиться 7 человек. По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали.

Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.

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МЧС: Из-под завалов насосной станции в Новотроицке спасены все шесть человек
25 января 2024, 12:08

Фото: iStock/DmyTo

В Новотроицке в Оренбургской области спасли всех шестерых человек, которые оказались под завалами при обрушении канализационно-насосной станции. Об этом сообщили в МЧС России.
Сообщается, что спасательная операция завершена. Все пострадавшие живы, им оказывается необходимая помощь.

Ранее правительство области сообщило о том, что одной из причин обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.

Напомним, в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции увеличилось до двух. На месте происшествия работают четыре бригады скорой медицинской помощи.

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Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке

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Власти уточнили причину обрушения на насосной станции в Новотроицке
Оренбургские власти назвали взрыв газа причиной обрушения на насосной станции
25 января 2024, 11:56

Фото: iStock/Roman Novitskii

Правительство области сообщило о том, что одной из причин обрушения здания насосной станции в оренбургском Новотроицке мог стать взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы.
Власти отметили, что другие версии взрыва уточняются. Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу Орска.

Создан медицинский оперативный штаб, на месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.

Напомним, в Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Под завалами могут находиться 7 человек. Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области увеличилось до двух.

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В Новотроицке при обрушении на станции погибли люди
В Новотроицке при обрушении на станции скончались 2 человека
25 января 2024, 11:51

Фото: istockphoto/PeopleImages

Количество погибших во время обрушения канализационно-насосной станции в Новотроицке в Оренбургской области увеличилось до двух.
«Один из пострадавших скончался в больнице», – пишет РЕН ТВ.
Согласно последним данным, ещё 6 человек остаются под завалами.

Обрушилась канализационно-насосная станция, писал Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал при обрушении здания в центре Москвы

В центре Москвы при обрушении в здании городской усадьбы «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» погиб человек, сообщает Telegram канал SHOT. По информации СМИ, часть потолочных конструкций рухнула между чердаком и вторым этажом.

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