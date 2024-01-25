Задержан подозреваемый в поджоге склада Wildberries в Шушарах

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Сотрудники полиции задержали 21-летнего сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.
18 января молодой человек признался в поджоге в рабочем чате уже после возгорания, а затем удалил свой аккаунт. Он же 27 декабря 2023 года заявлял, что скоро здание будет гореть.
Юноша провел в отделе полиции целый день, пока правоохранители не установили, что в день пожара подозреваемого не было на складе. При этом, силовики провели обыски по месту жительства подозреваемого и узнали, что его автомобиль находится в розыске. Отпустили сборщика или нет, не уточняется.
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