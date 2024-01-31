WMUR: Рабочие спасли британку, выпавшую из мусорного бака

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В Британии спасли женщину, которая выпала в мусоровоз из мусорного бака, об этом сообщает WMUR.
По информации СМИ, инцидент произошёл 28 января в британском городе Манчестер.
Машина подъехала к мусорным бакам и начала выгружать из них отходы, когда один из рабочих вдруг заметил, что в кузов из бака выпала женщина. Её удалось увидеть благодаря видеокамере, установленной в кузове мусоровоза.
Рабочие вызвали спасателей, которым пришлось использовать специальную корзину и кран от пожарной машины, чтобы извлечь женщину из кучи мусора.
Британка получила незначительные травмы. При этом, как долго она пробыла в баке — остаётся неизвестным. Сама она заявила, что упала туда, когда пошла выбрасывать мусор.
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Машина подъехала к мусорным бакам и начала выгружать из них отходы, когда один из рабочих вдруг заметил, что в кузов из бака выпала женщина. Её удалось увидеть благодаря видеокамере, установленной в кузове мусоровоза.
Британка получила незначительные травмы. При этом, как долго она пробыла в баке — остаётся неизвестным. Сама она заявила, что упала туда, когда пошла выбрасывать мусор.
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Евгения Парфентьева