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WMUR: Рабочие спасли британку, выпавшую из мусорного бака

31 января 2024, 19:03
Фото: iStock/Miravision

Фото: iStock/Miravision

В Британии спасли женщину, которая выпала в мусоровоз из мусорного бака, об этом сообщает WMUR.
По информации СМИ, инцидент произошёл 28 января в британском городе Манчестер.

Машина подъехала к мусорным бакам и начала выгружать из них отходы, когда один из рабочих вдруг заметил, что в кузов из бака выпала женщина. Её удалось увидеть благодаря видеокамере, установленной в кузове мусоровоза.


Рабочие вызвали спасателей, которым пришлось использовать специальную корзину и кран от пожарной машины, чтобы извлечь женщину из кучи мусора.

Британка получила незначительные травмы. При этом, как долго она пробыла в баке — остаётся неизвестным. Сама она заявила, что упала туда, когда пошла выбрасывать мусор.

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#великобритания
#мусор
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СК Армении: Задержан мужчина, осквернивший памятник блокадникам Ленинграда
31 января 2024, 20:07

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ереване задержали мужчину, который осквернил памятник блокадникам Ленинграда, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет страны.
Напомним, 26 января у памятника детям блокадного Ленинграда прошла торжественная памятная церемония, приуроченная к 80-летию со снятия блокады Ленинграда.

После возложения цветов и венков, к месту церемонии подошёл мужчина, который демонстративно раскидал букеты и разорвал ленты. Всё происходящее он записывал на камеру, а затем разместил это видео в открытом доступе.

Вчера Следственный комитет Армении возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета», — сообщил собеседник агентства.

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#следственный комитет
#блокада ленинграда
#уголовное дело
#армения
#задержание
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Суд в Москве дал 13 лет бывшей главе Внешпромбанка Маркус по делу о хищении
31 января 2024, 17:21

Фото: iStock/Motortion

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищении, об этом сообщает «РИА Новости».
Как удалось установить следствию, в 2009 году Маркус и её брат, который являлся владельцем банка, создали преступную группировку, с помощью которой они похитили 156 миллиардов рублей.

«Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия — всего на сумму более 156 миллиардов рублей», — уточнили в агентстве.

В результате, суд приговорил Маркус к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал её выплатить 130 миллиардов рублей, в счёт причинённого ущерба.

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#суд
#москва
#хищение
#банк
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В Петербурге таксист ублажал себя, когда в салоне находились женщина с ребёнком
31 января 2024, 16:53

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Санкт-Петербурге таксист занялся самоудовлетворением, когда в салоне его авто находились женщина с ребёнком, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, шокирующая история произошла поздно вечером 28 декабря прошлого года.

Местная жительница вызвала машину от посёлка Токсово до Бугров. Своего пятилетнего сына она посадила на заднее сидение в детское кресло, а сама села на переднее, рядом с водителем.

Внезапно, таксист запустил руки себе в штаны и стал заниматься самоудовлетворением. Сперва пассажирка, пребывая в шоке, пыталась игнорировать извращенка, но, в результате, не выдержала и начала снимать происходящее на телефон. Не ожидавший этого водитель сразу же выбил смартфон у неё из рук.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#санкт-петербург
#такси
#полиция
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Дрон ВСУ сбросил снаряд на машину около медпункта в селе Белгородской области
31 января 2024, 15:33

Фото: istock / Sergafa

ВС Украины атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с машиной «Нива», который припарковано у фельдшерско-акушерского пункта. Никого рядом в момент сброса не было, поэтому пострадавших нет.

Автомобиль серьезно поврежден. На месте работают оперативные службы,

До этого сообщалось, что украинские дроны атаковали село Богун-Городок в Белгородской области.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#автомобиль
#беспилотник
#село
#Вячеслав Гладков
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В Домодедово неизвестные выбросили кошек с 15 этажа, животные погибли
31 января 2024, 15:33

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

Подмосковные правоохранители разыскивают неизвестных, которые сбросили кошек с 15 этажа, шокирующие кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, шокирующее видео было снято под окнами пятнадцатиэтажки в подмосковном Домодедово.

На опубликованных в сети кадрах видно, как в сугроб с бешеной скоростью падает живая кошка. После касания с землей пострадавшее животное ещё пытается шевелить лапками. Как сообщили подобравшие кошек местные жители, их пытались выходить, однако, в результате, животные всё же скончались.

После того, как эти кадры попали в сеть, полиция инициировала проверку по факту жестокого обращения с животными. Личности живодёров устанавливаются.

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#полиция
#домодедово
#животные
#кошка
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Участника КВН обвинили в понуждении несовершеннолетних девушек к сексу
В Приморье участника КВН обвинили в принуждении девочек к сексу
31 января 2024, 15:18

Фото: istock / Akintevs

В Приморье следователи возбудили уголовное дело в отношении участника и руководителя команды КВН «Океан» из Владивостока Сергея Андрейчука, подозреваемого в принуждении несовершеннолетних девочек к сексу. Об этом сообщает ТАСС.

«В следственном управлении СК России по Приморскому краю в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера)», — передает издания сведения из пресс-службы.
Отмечается, что Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у начальника следственного управления по региону Владимира Фомина доклад о ходе следствия.

По информации Следственного комитета, кавээнщик мог совершать противоправные действия сексуального характера в отношении трех девушек, которые еще не достигли совершеннолетия.

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#мужчины
#ск рф
#квн
#бастрыкин
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Студент из Адыгеи сжёг возлюбленную и задушил двухлетнюю дочь
31 января 2024, 15:08

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Молодой студент из Адыгеи признался в убийстве своей возлюбленной и их общей двухлетней дочери. Девушку он сжёг вместе с квартирой, а тело ребёнка закопал в лесу.
Молодые Бислан и Надя вызывали самые добрые чувства у родственников и знакомых, а когда они шли по улице, на них с завистью оглядывались все прохожие — до того яркая и красивая была пара. Сестра погибшей рассказывала, что адыгеец был всегда вежливым, отзывчивым и интеллигентным. На её свадьбе он развозил всех гостей, встречал родителей в аэропорту, передают «Аргументы и факты». Вот только о собственной свадьбе ни с Надей, ни с её родными Бислан заговорить не торопился. Не знакомил он свою возлюбленную и со своей роднёй.

Позже стало известно, что адыгейский студент из очень богатой и известной в регионе семьи. Мать его — главный врач районной больницы, а отец — крупный бизнесмен. Почему он не хотел сообщать родным о связи с русской девушкой, неизвестно. Возможно, подозревал, что семья не позволит ему такой мезальянс, к тому же с русской и из далеко не богатой семьи. Хотя, по словам сестры убитой, когда Бислан после окончания краснодарского вуза решил поступать в МГУ, именно девушка купила ему билет. Он не стеснялся брать у возлюбленной 10, 20, 50 тысяч рублей, по мере необходимости. Возвращал ли потом Бислан эти деньги, родственница убитой не знает. Однако ей известно, что когда пара ездила в отпуск, расходы они оплачивали пополам.

Через два года отношений Надя вдруг узнала, что беременна. Эта новость стала шоком для обоих. Для девушки потому, что ранее врачи ставили ей диагноз «бесплодие». Для Бислана... Тут остаётся гадать. Скорее всего, он боялся, что суровая и строгих правил семья не простит ему ребёнка «на стороне», да ещё и от русской девушки, и лишит его материальной поддержки. «Делай аборт», — однозначно потребовал Бислан. «Буду рожать», — не менее твёрдо ответила Надя.

Фото: istockphoto/nito100

Пара формально рассталась. Ссорились они и раньше, причиной чего была обнаруженная беременной Надеждой активная переписка, которую горячий адыгейский парень вёл с другими девушками. После её отказа избавиться от ребёнка Бислан ушёл. Тем не менее, он помогал ей материально, отремонтировал всю электрику в квартире. После рождения маленькой Бэллы настойчиво просил показать ему дочь. Надя поначалу отказывалась посылать ему даже фотографии, но потом сдалась. Ребёнку не было ещё и месяца, когда отец впервые её увидел. Он минут пять стоял, наклонившись над кроваткой, а потом отошёл, сказав, что никогда в жизни не видел такого маленького человечка.

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

Когда Бэлле исполнился годик, медики обнаружили у неё кисту в мозгу. Говорили, что рассосётся, но потерявшая покой мать, зная, что бабушка её дочери работает главным врачом в Тахтамукайской центральной районной больнице, обратилась за помощью к Бислану. Тот пришёл в ужас и наотрез отказался помогать. Сказал, что не сообщал семье о рождении ребёнка и не собирается делать этого впредь. Надя сама поехала в Адыгею и добилась встречи с бабушкой Бэллы. Но та надменно ответила, что не собирается верить первой встречной девушке, будто та родила от её сына. Узнал ли о визите Надежды суровый отец, неизвестно.

Фото: istockphoto/demaerre

По словам сестры, с тех пор Надя не общалась с родственниками, но Бислан буквально трясся от страха, что они узнают о «некрасивой» связи и лишат его денежного довольствия. В качестве алиментов он ежемесячно посылал Наде 10 тысяч рублей. Конечно, этого не хватало на жизнь и ей пришлось устроиться на работу уборщицей. Иногда отец оставался посидеть с дочкой.

17 января Бэллочке исполнялось два года. Были гости, в их числе и Бислан. Сестра рассказывала, что в последнее время между родителями малышки царили мир и согласие. В последний раз родители разговаривали с Надей 23 января. На следующий день она не ответила на традиционный мамин звонок. Сообщения также оставались непрочитанными. Родные позвонили Бислану, но он сказал им, что только что был у Нади и она не открыла ему дверь. Мать не поверила этому, так как во время последнего разговора дочь говорила ей, что у них с отцом Бэллы сейчас всё хорошо.

Родители сели в машину и поехали из Кропоткина в Краснодар. По пути мама Нади продолжила переписку с Бисланом. Тот пришёл в сильное волнение, узнав, что они уже в пути, и уточнил, сколько времени им потребуется на то, чтобы добраться, после чего перестал выходить на связь. На подъезде к Краснодару матери девушки позвонил полицейский и сообщил, что квартира её дочери сгорела. Тело Нади было найдено на пепелище. То есть, Бислан поджёг квартиру, когда узнал, что не успевает спрятать труп Надежды.

Фото: istockphoto/Motortion

Даже после того, как судебные эксперты установили, что девушка погибла от удушения, родные не могли и предположить, что виновным может оказаться Бислан. Бэллочки среди обгорелых останков квартиры и мебели не нашли. Уже после, когда правоохранители задержали адыгейца, он во всём признался. Бислан рассказал, что они с Надей поссорились, после чего он ударил, а потом задушил девушку. Затем «не знаю, почему» (его собственные слова) 27-летний парень задушил также собственную дочь. Ребёнка он на машине вывез в лес и там закопал. А вот девушка слишком большая и заметная, её нести было тяжело. Поэтому он поджёг квартиру, чтобы скрыть улики.

Фото: istockphoto/Dzurag

По словам Бислана, телефон Нади он выбросил. Сейчас в рамках возбуждённого уголовного дела полицейские всеми силами его разыскивают. По их мнению, которое разделяют родственники убитой, именно в последней переписке девушки может скрываться разгадка причин страшного поступка Бислана.

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#полицейские
#краснодар
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В ДТП в Воронежской области погиб четырёхдневный младенец
31 января 2024, 14:57

Фото: iStock/izzzy71

В результате столкновения легковушки и грузовика в Воронежской области погиб четырёхдневный младенец, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла 30 января на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе.

Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной. Грузовик перевернулся, а вот от передней части автомобиля совсем ничего не осталось.

В результате аварии женщина, находившаяся за рулём, погибла. Также скончался её ребёнок, который родился всего четыре дня назад. Водитель грузовика был госпитализирован.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

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#дтп
#воронеж
#трасса
#смерть
#младенец
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В США прогремел взрыв на газопроводе, пламя видно из космоса
ABC7: В США прогремел взрыв на газопроводе, пламя видно из космоса
31 января 2024, 14:52

Фото: istock / ankarb

В американском штате Оклахома в округе Бивер взорвался газопровод, принадлежащий компании DCP Midstream. Столб огня достигает 150 метров. Об этом сообщает телеканал ABC7, ссылаясь на пожарную службу.

«Несколько служб реагируют на взрыв газопровода на Оклахомском выступе», — сообщает ABC7.
Взрыв прогремел во вторник 21.45 по местному времени (06.45 по московскому в среду). На месте ЧП работают спецслужбы. Они находятся на «безопасном расстоянии» от пламени до тех пор, пока не получится остановить подачу газа.

Отмечается, что пламя настолько сильно разгорелось, что его можно увидеть со спутника.

Сведений о пострадавших телеканал не предоставил.

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#чп
#взрыв
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