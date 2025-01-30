«Очень страшные»: Трамп назвал виновных в крушении самолета в США

Фото: istockphoto/aapsky
Действия экипажа пассажирского лайнера были верными. По сути, авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал военный вертолет, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
«Самолет [авиакомпании] American Airlines заходил [на посадку]. Он все делал правильно. Он следовал курсу, тому же курсу, которого придерживаются все заходящие [на посадку самолеты]. По какой-то причине там был вертолет, который находился на той же высоте. Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», — подчеркнул республиканец.Трамп отметил, что «слышал записи», которые относятся к произошедшей трагедии. При этом политик не пояснил, про какие пленки он говорит. Хозяин Белого дома лишь резюмировал, что «это очень страшные записи».
Самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом ранним утром, 30 января. На борту лайнера находилось 60 человек и четыре члена экипажа.
Как отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, данные о гибели россиян подтвердились.
Читайте также:
«Это ужас»: Тренер Волянской о ее гибели при крушении самолета в США
Большинство фигуристов, летевших на разбившемся в США самолете, — дети российских эмигрантов
Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
Никита Кротов