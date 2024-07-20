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WSJ: Перед покушением стрелявший в Трампа изучал местность с помощью БПЛА

20 июля 2024, 09:00
Фото: istockphoto/Pakhnyushchyy

Фото: istockphoto/Pakhnyushchyy

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс незадолго до покушения изучал местность с помощью беспилотного летательного аппарата. Более того, судя по данным с дрона, он мог это делать неоднократно.


Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов. В публикации отмечается, что 13 июля, в день покушения, Крукс получал данные с беспилотника, летевшего по запрограммированному маршруту, чтобы изучить территорию выставочного комплекса, где Трамп должен был выступать на митинге.

Авторы материала отмечают, что этот факт ещё раз подчёркивает «вопиющие пробелы» в обеспечении безопасности кандидата в президенты во время выступления на публичном мероприятии.

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#мероприятия
ВСУ атаковали БПЛА Смоленскую область
Анохин: пострадавших при падении обломков БПЛА в Смоленской области нет
20 июля 2024, 08:46

Фото: istock / bbsferrari

ВСУ атаковали Смоленскую область с использованием беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.

На месте инцидента работают экстренные службы. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие. О также напомнил о запрете видео и фотофиксации работы систем ПВО.

Прежде сообщалось, что в Курской области были перехвачены и уничтожены шесть дронов противника. ВСУ использовали для атак БПЛА самолетного типа. Жертв и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

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#пво
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На Украине заявили о «российском следе» в убийстве Фарион
Украинские следователи заявили о «российском следе» в убийстве экс-депутата Рады
20 июля 2024, 05:02

Фото: istock / 3dmitry

Следователи допустили, что в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион присутствует «российский след». Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, передает Telegram-канал ​«Общественное».
«Правоохранители рассматривают несколько мотивов убийства, в частности, общественная/политическая деятельность и личная неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве "российский след"», – заявил Клименко.

Он добавил, что по делу был проведен ряд экспертиз, в том числе баллистическая.

В пятницу, 19 июля, бывший депутат Верховной Рады Украины скончалась в одной из львовских больниц после покушения на жизнь.

По словам местной журналистки Марты Олиярник, экс-депутату выстрелили в висок. Нападавший был в перчатках, а оружие не имело глушителя.

Подробнее об убийстве и личности Ирины Фарион читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#депутат
#верховная рада
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В Севастополе объявили ракетную опасность
Губернатор Развозжаев: в Севастополе объявили и отменили ракетную опасность
20 июля 2024, 04:08

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

В Севастополе была объявлена ракетная угроза, позже ее отменили, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развозжаева.
Угроза баллистической ракеты была объявлена в 2:43 по московскому времени. Через пять минут тревога была отменена.

«Отбой опасности по баллистике!», – написал Развожаев.

В полдень 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS. Одна из ракет взорвалась над крупным пляжем, осколки посыпались на отдыхающих.

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#севастополь
#ракетная опасность
#тревога
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#ракета
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Ракетную опасность объявили в российском регионе
Губернатор Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгородской области
20 июля 2024, 03:20

Фото: IStock/e-crow

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – призвал Гладков.

Ранее три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы региона, раненые были госпитализированы с различными тяжелыми травмами. В двух домах российского города также возникли пожары. Пожарные в кратчайшие сроки потушили огонь.

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#ракетная опасность
#белгородская область
#вячеслав гладков
#всу
#украина
#россия
#пожар
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В США объявили вспышку опасного заболевания
В США вспыхнул листериоз, два человека погибли, десятки госпитализированы
20 июля 2024, 03:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В результате вспышки листериоза в США погибли два человека в 12 штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.
Отмечается, что заразившиеся – жители Иллинойса и Нью-Джерси. Еще 28 человек были госпитализированы. Наибольшее число пациентов выявили в Мэриленде и Нью-Йорке.

По предварительным данным, пострадавшие отравились готовыми к употреблению мясными и колбасными изделиями, купленными в продуктовых магазинах.

Ранее 30-летний мужчина из Москвы скончался, отравившись роллами с морепродуктами из онлайн-магазина. Причиной смерти мужчины стало поражение головного мозга листериозом, возбудителя которого обнаружили в просроченной рыбе.

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#рыба
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Стали известны основные версии убийства Фарион
20 июля 2024, 02:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Основными версиями, которые сейчас рассматривает полиция в связи с убийством бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, являются личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
По его словам, правоохранители не отрицают, что убийство было заказным.

Ранее сообщалось, что Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Информацию о смерти 60-летней экс-депутате подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.

Как сообщила местная журналистка Марта Олиярник, бывший депутат была убита выстрелом в висок. Совершившему нападение грозит до 15 лет лишения свободы.

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#верховная рада
#покушение
#больница
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У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитной 4,4
Земелятрясение магнитной 4,4 произошло у побережья южных Курил
20 июля 2024, 02:28

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане у побережья южных Курил в ночь на субботу, сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.
«Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в ночь на 20 июля. Его эпицентр располагался в 82 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг – на глубине 62 километра», – рассказала она.

Как отметили специалист, жители Итурупа ощутили толчки силой до двух баллов. Однако предупреждения о цунами не было.

Днем ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Чили. По данным экспертов, эпицентр находился в 43 км к юго-востоку от деревни Сан-Педро-де-Атакама, где проживает около двух тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 128 км.

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#землетрясение
#россия
#тревога
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В Крыму сообщили о восстановлении электроснабжения в Алуште
Советник главы Крыма Крючков: в Алуште восстановили электроснабжение
20 июля 2024, 00:46

Фото: iStock/TebNad

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште.
«Свет в Алуште включили», – сообщил Крючков.

В Telegram-канале ГУП РК «Крымэнерго» отмечается, что по состоянию на 23:55 по московскому времени на подстанции было обнаружено и локализовано поврежденное оборудование. Согласно сообщению, аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей.

Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта полностью осталась без электричества из-за аварии на высоковольтных линиях. Мэр отметила, что без электричества остался весь алуштинский муниципалитет.

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#электричество
#крым
#мэр
#оборудование
#авария
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Российские туристы застряли в аэропорту Египта
Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте
20 июля 2024, 00:30

Фото: iStock/newsistock

Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте, информирует Telegram-канал SHOT.
Пассажиры уже более трех часов ожидают вылета самолета в Москву.

По данным SHOT, самолет Boeing 737-800 египетской авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево в 19:30. Все пассажиры поднялись на борт самолета, через 30 минут ожидания бортпроводники раздали воду.

Спустя час туристам сообщили о технических проблемах на борту, в результате чего 189 пассажиров были выведены в аэропорт.

Ранее более 200 россиян, летевших из Шри-Ланки, на сутки застряли в популярном азиатском месте отдыха. Пассажиры должны были вылететь из Коломбо в Москву в 12:00 в пятницу, 5 июля. Однако рейс был задержан на сутки из-за технической неисправности самолета.

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#туристы
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