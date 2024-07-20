WSJ: Перед покушением стрелявший в Трампа изучал местность с помощью БПЛА

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Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс незадолго до покушения изучал местность с помощью беспилотного летательного аппарата. Более того, судя по данным с дрона, он мог это делать неоднократно.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов. В публикации отмечается, что 13 июля, в день покушения, Крукс получал данные с беспилотника, летевшего по запрограммированному маршруту, чтобы изучить территорию выставочного комплекса, где Трамп должен был выступать на митинге.
Авторы материала отмечают, что этот факт ещё раз подчёркивает «вопиющие пробелы» в обеспечении безопасности кандидата в президенты во время выступления на публичном мероприятии.
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