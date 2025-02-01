Владелец потерпевшего крушение самолета в США подтвердил, что он был медицинский

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Владелец потерпевшего крушение самолета в Филадельфии компания Jet Rescue Air Ambulance подтвердила, что воздушное судно было медицинским. Об этом заявила компания в соцсети Linked In.
«Самолет XA-UCI Learjet 55 потерпел крушение после взлета из Филадельфии. На борту находились четыре (4) члена экипажа и два (2) пассажира (педиатрический пациент и сопровождающий)», — сообщает компания в своем заявлении.
Имена пассажиров и членов экипажа не будут разглашены до тех пор, пока о происшествии не расскажут членам их семей. При этом в Linked In уточнили, о информацию о выживших сказать не могут. По факту данной авиакатастрофы уже выразил свои соболезнования президент США Дональд Трамп.
Это падение самолета стало уже вторым в Штатах за последние несколько дней. Напомним, что в Вашингтоне 30 января произошло столкновение пассажирского самолета и военного вертолета. В катастрофе погибли 67 человек, в числе которых были чемпионы мира из России в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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Иван Мусатов