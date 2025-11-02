«Я была влюблена»: Сокрушительное признание Пелагеи поставило Лазарева в тупик
Певица Пелагея сделала неожиданное признание о своих чувствах к Сергею Лазареву. Она сообщила, что тридцать лет назад была в него страшно влюблена. Артистка раскрыла эту тайну в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
Поводом для откровения стал юбилей композитора Игоря Николаева. Именно в его программе «Утренняя звезда» молодые артисты когда-то и познакомились. Лазарев на том же вечере вспомнил, как начинал свой творческий путь.
Он рассказал, что очень хотел попасть в коллектив «Непоседы». После кастинга два года выносил на сцену подарки, а потом дорос до солиста. Пелагея впервые появилась на телевидении в «Утренней звезде». Тогда юная певица не только мечтала о сцене, но и грезила о певце.
«Я была страшно влюблена в Сергея Лазарева», — заявила она.Её признание шокировало Сергея. Он ответил, что только что узнал об этом и раньше даже не догадывался о чувствах коллеги. Несмотря на неожиданное откровение, звёзды сохраняют тёплую дружбу.