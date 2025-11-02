«Не соответствует налогам»: Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии

02 ноября 2025, 10:23

Лолита Милявская получает пенсию в размере 28 тысяч рублей

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

61-летняя певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии. По информации Telegram-канала «Звездач», артистка получает около 28 тысяч рублей с учётом московской доплаты.





Лолита сообщила, что этих средств ей не хватает, поэтому она продолжает активную профессиональную деятельность. Милявская подчеркнула, что сейчас она работает меньше, чем в возрасте 30 лет, но её труд позволяет обеспечивать семью.

«Пока я работаю — моя семья не ограничена ни в еде, ни в их потребностях... Пенсия не соответствует тем налогам, которые я платила и плачу. Я хорошо зарабатывающий пенсионер и ни в чём себя пока не ограничиваю», — заявила артистка.