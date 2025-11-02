«Попросила, заплатила»: Друг Соседова заявил о заказном скандале с Чеботиной

02 ноября 2025, 11:00

Появилась версия о договорном характере конфликта Соседова и Чеботиной

Людмила Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Критик Сергей Соседов и певица Люся Чеботина вступили в публичный конфликт. Издание «Страсти», ссылаясь на неназванного друга Соседова, сообщает, что Чеботина сама инициировала скандал.





По словам источника, певица лично попросила критика высказаться о её творчестве и заплатила ему за это.

«Сергей не обращает внимания на посредственность. Ему интересны таланты. Или же скандалы. А эта Чеботина никакая. Но она посмотрела, что это «модно, когда Соседов критикует», попросила, заплатила», — утверждает собеседник.

«А кто обижается, если платят? Это работа», — прокомментировал анонимный друг критика.