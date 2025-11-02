«Попросила, заплатила»: Друг Соседова заявил о заказном скандале с Чеботиной
Появилась версия о договорном характере конфликта Соседова и Чеботиной
Критик Сергей Соседов и певица Люся Чеботина вступили в публичный конфликт. Издание «Страсти», ссылаясь на неназванного друга Соседова, сообщает, что Чеботина сама инициировала скандал.
По словам источника, певица лично попросила критика высказаться о её творчестве и заплатила ему за это.
«Сергей не обращает внимания на посредственность. Ему интересны таланты. Или же скандалы. А эта Чеботина никакая. Но она посмотрела, что это «модно, когда Соседов критикует», попросила, заплатила», — утверждает собеседник.После обмена резкими заявлениями Чеботина просила Соседова не обижаться на её ответ.
«А кто обижается, если платят? Это работа», — прокомментировал анонимный друг критика.Ранее Соседов заявил, что в творчестве Чеботиной он не нашёл ничего «цепляющего» и назвал его «сплошной серостью и пошлостью». Певица в ответ посоветовала критику протереть очки и прекратить упоминать её имя.