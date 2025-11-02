«Буду пугать животом»: Юная невеста Лепса намекнула на беременность и свадьбу
Аврора Киба сообщила о планах на свадьбу с Григорием Лепсом
19-летняя Аврора Киба в своём блоге вновь затронула тему предстоящей свадьбы с 63-летним Григорием Лепсом.
Киба опубликовала коллаж из видео, где сначала появляется в красном пляжном платье, а затем образ сменяется свадебным нарядом с глубоким вырезом. Так Аврора ответила подписчикам, которые спрашивали о хэллоуинском костюме, способном испугать окружающих.
Блогер пояснила, что пропускает карнавальные мероприятия из-за болезни, но решила «напугать» аудиторию именно таким образом.
«Может, в следующем году такой возможности не будет. Ну, буду пугать животом», — написала она.Пользователи сети в комментариях напомнили о необходимости найти 300 миллионов рублей на свадебное торжество. Некоторые задались вопросом: «А чего вообще бояться?».
Ранее певец Григорий Лепс заявил, что ничего не знает о своей свадьбе с Авророй Кибой.