«Буду пугать животом»: Юная невеста Лепса намекнула на беременность и свадьбу

02 ноября 2025, 10:36

Аврора Киба сообщила о планах на свадьбу с Григорием Лепсом

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя Аврора Киба в своём блоге вновь затронула тему предстоящей свадьбы с 63-летним Григорием Лепсом.





Киба опубликовала коллаж из видео, где сначала появляется в красном пляжном платье, а затем образ сменяется свадебным нарядом с глубоким вырезом. Так Аврора ответила подписчикам, которые спрашивали о хэллоуинском костюме, способном испугать окружающих.



Блогер пояснила, что пропускает карнавальные мероприятия из-за болезни, но решила «напугать» аудиторию именно таким образом.

«Может, в следующем году такой возможности не будет. Ну, буду пугать животом», — написала она.