«Я больше туда не зайду»: На российской заправке женщина родила прямо в машине

17 января 2026, 15:16

В Иваново женщина родила в автомобиле на автозаправке по пути в роддом

Фото: Istock/stevanovicigor

В Иваново роженица не успела доехать до больницы и родила в салоне автомобиля. Об этом информирует IvanovoNews.ru.