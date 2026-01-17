Достижения.рф

«Я больше туда не зайду»: На российской заправке женщина родила прямо в машине

В Иваново женщина родила в автомобиле на автозаправке по пути в роддом
Фото: Istock/stevanovicigor

В Иваново роженица не успела доехать до больницы и родила в салоне автомобиля. Об этом информирует IvanovoNews.ru.



Сообщается, что 16 января беременная женщина вместе с мужем и сестрой направлялась в родильный дом, но физиологический процесс начался раньше. Семья оперативно остановилась на АЗС. Ребёнок появился на свет прямо в салоне автомобиля.

Принять роды помогла сестра роженицы. Тем временем будущий отец забежал в здание заправки, чтобы вызвать скорую помощь. На вопрос сотрудников АЗС о поле малыша взволнованный мужчина ответил: «Не знаю. Я больше не зайду в машину».

Вскоре медики прибыли на место и оказали необходимую помощь матери и новорожденному. После осмотра врачи доставили их в роддом. По словам отца, сейчас с женщиной и ребёнком всё хорошо.

Ольга Щелокова

