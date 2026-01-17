«Я больше туда не зайду»: На российской заправке женщина родила прямо в машине
В Иваново роженица не успела доехать до больницы и родила в салоне автомобиля. Об этом информирует IvanovoNews.ru.
Сообщается, что 16 января беременная женщина вместе с мужем и сестрой направлялась в родильный дом, но физиологический процесс начался раньше. Семья оперативно остановилась на АЗС. Ребёнок появился на свет прямо в салоне автомобиля.
Принять роды помогла сестра роженицы. Тем временем будущий отец забежал в здание заправки, чтобы вызвать скорую помощь. На вопрос сотрудников АЗС о поле малыша взволнованный мужчина ответил: «Не знаю. Я больше не зайду в машину».
Вскоре медики прибыли на место и оказали необходимую помощь матери и новорожденному. После осмотра врачи доставили их в роддом. По словам отца, сейчас с женщиной и ребёнком всё хорошо.
