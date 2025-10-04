«Я не могу отдать алкоголь!»: россиянка устроила дебош на таможне в Петербурге

04 октября 2025, 10:14

В аэропорту Петербурга россиянка устроила истерику из-за декларирования алкоголя

Фото: iStock/Vicky Gosselin

В аэропорту Петербурга россиянка, прибывшая из Эстонии, устроила истерику на таможне после просьбы задекларировать ввозимый алкоголь. Об этом этом сообщает NEWS.ru в своём Telegram-канале.