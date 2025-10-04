«Я не могу отдать алкоголь!»: россиянка устроила дебош на таможне в Петербурге
В аэропорту Петербурга россиянка, прибывшая из Эстонии, устроила истерику на таможне после просьбы задекларировать ввозимый алкоголь. Об этом этом сообщает NEWS.ru в своём Telegram-канале.
Отмечается, что женщина везла с собой пять бутылок шотландского виски. Однако когда сотрудники таможни напомнили о необходимости декларирования, пассажирка отказалась подчиниться требованиям. Вместо диалога она начала скандалить, оскорблять сотрудников и демонстрировать им неприличные жесты.
Конфликт достиг апогея, когда женщина, не выдержав давления, разбила свои же бутылки о пол, выкрикивая: «Я не могу отдать алкоголь!». Осколки и запах спиртного моментально заполнили зону досмотра, вызвав замешательство у других пассажиров.
Как сообщили в правоохранительных органах, в отношении дебоширки возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе сотрудников таможни. Ведётся разбирательство.
Читайте также: