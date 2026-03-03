«Я пошла по осколкам»: В Таиланде россиянка попала в больницу после атаки птицы

03 марта 2026, 12:36

В Таиланде птица разбила окно виллы и ранила стеклом туристку из России

Фото: Istock/PeterPolcz

В Паттайе птица врезалась в окно виллы и ранила туристку стеклом. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл, когда женщина находилась в джакузи.