«Я пошла по осколкам»: В Таиланде россиянка попала в больницу после атаки птицы
В Паттайе птица врезалась в окно виллы и ранила туристку стеклом. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл, когда женщина находилась в джакузи.
Птица на скорости разбила стеклопакет, и град осколков осыпал отдыхающую. Чтобы выбраться, пострадавшей пришлось идти по битому стеклу. В результате медики зафиксировали у неё множественные порезы рук, ног и шеи.
В больнице туристке сделали операцию. Медицинские услуги обошлись в 400 тысяч рублей, однако страховая компания отказалась покрывать эти расходы. Там объяснили, что ответственность за произошедшее должен нести владелец жилья.
Теперь женщине предстоит обращаться в суд, чтобы получить компенсацию. Рассмотрение дела может занять около года. В настоящее время пострадавшая продолжает находиться в Таиланде. Врачи не разрешили ей вернуться на родину.
