На северо-востоке Москвы загорелось реконструируемое здание киностудии Горького
В Москве загорелось здание киностудии имени Горького, где снимали киножурнал «Ералаш». Подробности приводит источник 360.ru.
Пожар произошёл в доме на улице Сергея Эйзенштейна в районе Ростокино. Сообщается, что огонь охватил текстильную продукцию. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчёты.
Десять человек успели выйти из здания самостоятельно ещё до приезда спасателей. Один человек получил травмы, но от госпитализации отказался. В помещениях сохранилось плотное задымление, пожарные проводят тактическую вентиляцию для удаления дыма. В настоящее время специалисты ликвидировали открытое горение.
