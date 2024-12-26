Бенгальский тигр порвал пожилого мужчину на ошметки

Фото: iStock/Anupam Roy
В индийском штате Ассам 60-летний Басудев Кармакар стал жертвой нападения бенгальского тигра. Как сообщает ETV Bharat, мужчина пропал 21 декабря, когда вместе с односельчанами отправился в горы собирать хворост.
В какой-то момент Кармакар отбился от группы, и больше его никто не видел.
На следующий день в окрестностях деревни Силгхат-Сонари были обнаружены разрозненные и частично съеденные останки. По словам местных жителей, ошметки трупа могли принадлежать только Кармакару.
Сообщается, что 21 декабря убивший мужчину тигр-людоед атаковал еще одного человека, но пострадавший выжил и сейчас находится в больнице.
Возмущенные жители деревни вышли на акцию протеста у полицейского участка, обвиняя власти в неспособности обеспечить безопасность. По их словам, в регионе не создано условий для защиты как людей, так и дикой природы.
Ранее «Радио 1» передавало, как в Индии тигр кроваво разорвал и съел пенсионерку, которая работала в поле. Многие нападения хищников на пожилых людей в Индии становятся для них смертельными, в то время как молодые люди с попеременным успехом отбиваются и пытаются привлечь внимание властей к опасности в территории.
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На следующий день в окрестностях деревни Силгхат-Сонари были обнаружены разрозненные и частично съеденные останки. По словам местных жителей, ошметки трупа могли принадлежать только Кармакару.
Сообщается, что 21 декабря убивший мужчину тигр-людоед атаковал еще одного человека, но пострадавший выжил и сейчас находится в больнице.
Возмущенные жители деревни вышли на акцию протеста у полицейского участка, обвиняя власти в неспособности обеспечить безопасность. По их словам, в регионе не создано условий для защиты как людей, так и дикой природы.
Ранее «Радио 1» передавало, как в Индии тигр кроваво разорвал и съел пенсионерку, которая работала в поле. Многие нападения хищников на пожилых людей в Индии становятся для них смертельными, в то время как молодые люди с попеременным успехом отбиваются и пытаются привлечь внимание властей к опасности в территории.
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Мария Моисеева