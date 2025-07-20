«Я совру, что ты меня изнасиловал»: подросток довела отца до самоубийства, вымогая у него деньги
В Италии подросток вымогала деньги у собственного отца, доведя его до самоубийства.
В прошлом году 15-летняя школьница начала шантажировать своего 48-летнего отца, чтобы богато зажить со своим 17-летним парнем.
Девочка завалила отца сообщениями с постоянными требованиями сотен и тысяч евро. Школьница угрожала, что ложно обвинит его в изнасиловании, если он не даст ей денег, а также натравит на него связанную с криминалом семью парня.
Дошло до того, что мужчине не на что было купить продукты, но дочь продолжала требовать деньги. Причём, полученные средства они с молодым человеком тратили на PlayStation, азартные игры и салоны красоты.
В итоге мужчина не выдержал давления со стороны родной дочери и покончил с собой. Он оставил предсмертную записку.
«Ты вымогала у меня не только свои деньги, но и деньги своих братьев. Ты – мастер манипуляции, ты и твой парень, вы уничтожили меня во всех отношениях. Я хотел бы простить тебя, но не могу. Я чувствую не злость, а презрение. Спасибо тебе за то, что уничтожила меня. Надеюсь, Бог помилует всех нас», – написал перед смертью итальянец.Полиция арестовала обоих подростков, которые уже раскаялись в содеянном. Девушка призналась, что была очень зла на отца, который нашёл себе другую женщину после смерти её матери.