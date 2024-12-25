«Я тебя сейчас убью!»: в тюменской школе учитель набросилась с угрозами на мальчика

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Учительница русского языка и литературы угрожала убить мальчика. Инцидент произошёл в школе, расположенной в селе Луговом в Тюменской области.
Видео, на котором женщина хватает ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!», выложили в группе «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает агентство URA.RU, в инфоцентре регионального правительства осудили поведение преподавателя. Его назвали не соответствующим нормам профессиональной этики педагога.
В инфоцентре добавили, что будет проведена проверка, после чего примут необходимые меры.
В этой школе часто происходили громкие инциденты. Например, осенью школьница избила одноклассницу в туалете. После местные жители требовали лишить должности директора учреждения, а девочку — перевести на домашнее обучение.
Также мальчик из третьего класса принёс в школу охотничьи ножи, чтобы посчитаться с одним из учеников.
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Как сообщает агентство URA.RU, в инфоцентре регионального правительства осудили поведение преподавателя. Его назвали не соответствующим нормам профессиональной этики педагога.
В инфоцентре добавили, что будет проведена проверка, после чего примут необходимые меры.
В этой школе часто происходили громкие инциденты. Например, осенью школьница избила одноклассницу в туалете. После местные жители требовали лишить должности директора учреждения, а девочку — перевести на домашнее обучение.
Также мальчик из третьего класса принёс в школу охотничьи ножи, чтобы посчитаться с одним из учеников.
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Анастасия Ларина