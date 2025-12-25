Детский набор для изготовления духов едва не убил российскую школьницу

25 декабря 2025, 10:20

Девочка попала в больницу с аллергией на самодельные духи из творческого набора

Фото: Istock/sudok1

9-летняя девочка пострадала от сильного отёка после использования детского набора для создания духов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.