Детский набор для изготовления духов едва не убил российскую школьницу
9-летняя девочка пострадала от сильного отёка после использования детского набора для создания духов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Третьеклассница Лиля нанесла на кожу самостоятельно приготовленные духи из набора, купленного в интернет-магазине. Почти сразу у неё возникли проблемы с дыханием, а на теле появились красные пятна. Горло сильно отекло.
Мама девочки объяснила, что духи сразу смыли, но ребёнку всё равно потребовалась помощь врачей. Медики сделали Лиле укол. По словам матери, ранее у девочки не было аллергии.
Производитель набора заявляет, что продукция прошла все проверки и имеет сертификаты. Однако некоторые покупатели отмечают, что компоненты набора могут повреждать пластиковые формочки, а у детей иногда возникает аллергическая реакция.
