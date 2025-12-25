«Жертва сговора»: В Забайкалье мужчина надругался над маленькой девочкой
Краснокаменский городской суд Забайкальского края приговорил местного жителя к 9,5 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней знакомой. Об этом информирует пресс-служба суда.
Чрезвычайное происшествие случилось в ноябре 2023 года. Суд установил, что мужчина знал о несовершеннолетии потерпевшей. Он применил физическую силу и угрозы, чтобы совершить преступление.
В ходе судебного процесса подсудимый не признал вину. Он заявил, что потерпевшая и свидетели дают ложные показания в рамках сговора против него. Помимо лишения свободы, суд взыскал с осужденного 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.
