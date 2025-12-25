«Жертва сговора»: В Забайкалье мужчина надругался над маленькой девочкой

25 декабря 2025, 10:31

Суд в Забайкалье приговорил мужчину к 9,5 годам колонии за изнасилование девочки

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Краснокаменский городской суд Забайкальского края приговорил местного жителя к 9,5 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней знакомой. Об этом информирует пресс-служба суда.