В Подмосковье подростки-зацеперы кинули булыжник в кабину машиниста
В Подмосковье группа подростков-зацеперов совершила поездку на крыше электропоезда «Спутник», следующего от станции Лосиноостровская до Мытищ. После этого один из них бросил камень в сторону кабины машиниста. Информация об инциденте была подтверждена пресс-службой Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По имеющимся данным, молодые люди сошли с поезда на станции назначения, после чего дождались следующий вагон и совершили бросок камня в кабину управления. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, однако булыжник сильно повредил стекло вагона.
Отмечается, что в инциденте участвовали трое подростков. После броска один из них, скрывая лицо капюшоном, направился в сторону от железнодорожных путей. Проверку по данному происшествию взяла на контроль Московско-Ярославская транспортная прокуратура.
