В Подмосковье подростки-зацеперы кинули булыжник в кабину машиниста

03 сентября 2025, 21:03

На станции Мытищи подростки устроили опасную игру с электропоездом

Фото: Istock/InnaPoka

В Подмосковье группа подростков-зацеперов совершила поездку на крыше электропоезда «Спутник», следующего от станции Лосиноостровская до Мытищ. После этого один из них бросил камень в сторону кабины машиниста. Информация об инциденте была подтверждена пресс-службой Управления на транспорте МВД России по ЦФО.