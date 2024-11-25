Яхта с более чем 30 туристами затонула в Египте

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Яхта, на борту которой находились 30 туристов, затонула в Красном море около побережья туристического города Марса Алам в Египте. В настоящее время ведутся поиски людей, сообщили власти провинции.
Отмечается, в 05:30 утра (06:30 мск) в экстренные службы поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story. На её борту находился 31 турист из разных стран, а также 14 членов экипажа.
В ходе поясковых работ несколько пострадавших найдены живыми, сообщил губернатор Красного моря Амр Ханафи. В настоящее время поиски находящихся на борту продолжаются.
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Анастасия Чинкова