Задержанный диверсант рассказал о подготовке взрыва на ОПК в Москве
Один из задержанных за подготовку диверсии на ОПК Московского региона признался, что готовил подрыв двух бомб по заданию запрещённой террористической организации, базирующейся на Украине. Это следует из видео допроса, которое распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Напомним, что ранее в этот день ФСБ пресекла попытку диверсии на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе. Двое задержанных россиян через Telegram установили контакт с представителями украинской организации, устроились работать на предприятие и изготовили взрывчатку.
Обоих мужчин задержали и заключили под стражу. В ходе допроса один из них рассказал, что во время работы на заводе куратором было принято решение о необходимости совершения диверсии с помощью самодельных взрывных устройств, замаскированных под пауэрбанк. Мужчина утверждает, что не смог поставить устройства на специальные установки, а лишь доставил их, после чего был задержан.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на диверсию, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ или устройств.
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