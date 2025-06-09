Задержанный диверсант рассказал о подготовке взрыва на ОПК в Москве

09 июня 2025, 13:48

Задержанный агент СБУ признался в подготовке диверсии на ОПК в Москве

Фото: iStock/BrianAJackson

Один из задержанных за подготовку диверсии на ОПК Московского региона признался, что готовил подрыв двух бомб по заданию запрещённой террористической организации, базирующейся на Украине. Это следует из видео допроса, которое распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.