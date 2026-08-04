Стали известны результаты поисков российского музыканта в Черногории
В Черногории волонтёры нашли тело 21-летнего российского джазового музыканта Георгия Соломатина, который пропал около шести дней назад. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
В день исчезновения Соломатин вышел из дома, выключил телефон и оставил документы в квартире. С тех пор родные и знакомые не могли с ним связаться. Волонтёры участвовали в поисках несколько дней. Они проверили разные версии, в том числе и ту, что молодого человека могла удерживать община с признаками секты.
По словам добровольцев, эта группа заманивает молодёжь под видом музыкальных квартирников. Однако в итоге поиски привели к трагическому исходу — музыканта нашли мёртвым. Другие обстоятельства гибели не приводятся.
До этого сообщалось о трагическом происшествии в Кировской области. Там автомобиль с уснувшими внутри людьми скатился в воду и затонул.
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