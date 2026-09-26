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Пьяная женщина разгуливала в обнажённом виде по Новокузнецку

Фото: iStock/Chalabala

В Новокузнецке 38‑летняя женщина получила штраф за прогулку в обнажённом виде. Об этом сообщает издание «Сiбдепо».



Инцидент произошёл утром 25 сентября, а сведения о нём, включая видеозапись, появились в интернете. На это обратили внимание в полиции Кузбасса.

Правоохранители оперативно установили личность нарушительницы. Женщина пояснила, что причиной такого поведения стало алкогольное опьянение. В отношении неё составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». По решению суда горожанке назначили штраф в размере 500 рублей.

Ранее в одной из петербургских квартир вспыхнул пожар. В результате медицинская помощь понадобилась одной из жительниц дома.

Александр Огарёв

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