Житель Чехова устроил плантацию конопли в доме своей матери

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
38-летнего жителя городского округа Чехов задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что мужчина устроил в принадлежащим его матери частном доме в деревне Жальское парник, где выращивал коноплю. Для этого он закупил тепловые лампы, вентиляторы, а также удобрения и семена. Кроме того, он оборудовал место для сушки и хранения растительной массы», — говорится в сообщении.В ходе обыска полицейские изъяли из парника 169 кустов конопли, а также 21 свёрток с измельчёнными растениями и электронные весы. Лабораторное исследование одного из свёртков показало, что там находится марихуана. Содержимое остальных свёртков будет исследовано в ходе дальнейших разбирательств.
На время следствия мужчину посадили под домашний арест.
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Лев Каштанов