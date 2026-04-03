Юлия Барановская показала Аршавина на архивных фото с дочерью

03 апреля 2026, 20:25

Юлия Барановская поздравила дочь с совершеннолетием и показала фото разных лет

Юлия Барановская опубликовала в личном блоге архивные снимки с Андреем Аршавиным и их дочерью.





Ведущая поздравила дочь Яну с совершеннолетием — 3 апреля девушке исполнилось 18 лет. В честь этого события Барановская выложила серию архивных фотографий с именинницей, сделанных в разные годы её жизни. Среди кадров присутствуют и снимки с отцом девочки, Андреем Аршавиным.

В посте Юлия обратилась к дочери и поблагодарила девочку за то, что она выбрала её своей мамой.

«Я люблю тебя каждой своей клеточкой, люблю и восхищаюсь тобой, какая же крутая! <…> Хочу, чтобы ты знала, что рядом со мной, сколько бы тебе ни исполнилось, ты всегда можешь быть беззаботным ребёнком, если тебе это захочется», — написала Барановская.