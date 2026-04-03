«Они не кричали»: Солистка группы «Демо» рассказала о ЧП с поездом под Ульяновском

03 апреля 2026, 19:16

Любовь Толкунова сообщила об отсутствии паники у людей на месте ЧП под Бряндино

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Пассажиры поезда «Москва — Челябинск» сохраняли спокойствие после схода состава в районе станции Бряндино и помогали друг другу. Об этом рассказала певица Любовь Толкунова, которая ехала в этом поезде.





В беседе с «Газетой.Ru» Толкунова сообщила, что люди на месте происшествия не кричали и не вели себя хаотично, как показывают в фильмах.

«Люди на произошедшее, на мое удивление, отреагировали спокойно, потому что я не слышала криков. Я видела только, как люди смотрят по сторонам и пытаются помочь друг другу. Мужчины, наши танцоры помогали выходить из поезда людям. И мужчины, и женщины, и подростки — все, кто находились, например, на поезде, вытаскивали других людей из него, уже из лежачих вагонов», — сказала она.