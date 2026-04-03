«Спасибо суду»: Фёдор Смолов поблагодарил за решение по делу о драке в «Кофемании»
Фёдор Смолов прокомментировал закрытие дела о драке в «Кофемании»
Футболист Фёдор Смолов прокомментировал прекращение дела о драке. Его слова приводит Telegram-канал «Super.ru».
В Москве суд прекратил дело о драке в «Кофемании», где фигурировал футболист Фёдор Смолов. После заседания Смолов пожал руку потерпевшему и поблагодарил суд за разбирательство.
«Я благодарен этому решению. Спасибо суду, что разобрался в ситуации. Я чувствую, конечно же, облегчение, при этом не самые приятные эмоции испытывал на протяжении всего этого времени. Опять же, с себя ответственности не снимал, потому что мой поступок тому виной. Это станет для меня хорошим уроком на будущее», — заявил он.Футболист пояснил, что дело растянулось на год из-за посторонних людей, которые называли себя причастными к драке. После инцидента Смолов заходил в то заведение лишь раз — в рамках следствия. Он больше не хочет появляться там из-за стыда.