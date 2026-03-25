Юная балерина в одиночку пошла ночью за конфетами, а вернулась с Росгвардией
Петербургские росгвардейцы помогли вернуться домой 11-летней девочке, которая глубокой ночью одна отправилась в магазин за сладостями. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ведомства.
Сигнал тревоги поступил из круглосуточного супермаркета после двух часов ночи. Сотрудники магазина забеспокоились, заметив ребёнка без сопровождения взрослых, и вызвали наряд вневедомственной охраны.
Выяснилось, что школьница занимается балетом, и из-за этого ей не разрешают есть сладкое. Дождавшись, пока мама уснёт, девочка взяла её банковскую карту и ушла в магазин за угощениями.
Стражи порядка отвезли ребёнка в 78-й отдел полиции, чтобы связаться с родителями. О случившемся сообщили матери девочки. По данным правоохранителей, женщина шокировалась произошедшим и сразу приехала.
После этого школьницу передали маме — вместе с купленными сладостями.
