Юные блогеры попытались «зайти в гости» к новокузнецкому людоеду Спесивцеву
В Новокузнецке юные блогеры попытались проникнуть в квартиру маньяка-людоеда Александра Спесивцева. Все произошло в ночь на 30 июля в доме на проспекте Пионерском.
По данным VSE42.ru, именно там каннибал в 90-е годы убивал и съедал своих жертв. Молодые люди вырвали подъездную дверь, повредили камеру, поднялись на девятый этаж и попытались проникнуть в квартиру, снимая все на телефон.
Один из жильцов рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали действия нарушителей, и запись уже изучают в полиции. По словам соседей, это не единичный случай — люди, интересующиеся криминальной историей, регулярно приходят к этому дому.
В настоящее время серийный убийца находится в психиатрической больнице в Волгограде, где ему ежегодно продлевают принудительное лечение.
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