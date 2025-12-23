В Петербурге водитель сбил подростка на пешеходном переходе
Вечером 22 декабря на Старорусском проспекте в посёлке Шушары произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Согласно полученной информации, 16‑летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль. После происшествия водитель подошёл к пострадавшей и предложил помощь, но школьница отказалась и отправилась домой.
Спустя некоторое время виновник аварии покинул место ДТП. Когда девочка вернулась домой, родители незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у неё ушиб бедра.
Ранее в Удмуртии школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали восемь детей.
Читайте также: