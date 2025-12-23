Достижения.рф

В Петербурге водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Фото: iStock/eugenesergeev

Вечером 22 декабря на Старорусском проспекте в посёлке Шушары произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Согласно полученной информации, 16‑летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль. После происшествия водитель подошёл к пострадавшей и предложил помощь, но школьница отказалась и отправилась домой.

Спустя некоторое время виновник аварии покинул место ДТП. Когда девочка вернулась домой, родители незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у неё ушиб бедра.

Ранее в Удмуртии школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали восемь детей.

Александр Огарёв

