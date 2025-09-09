СК открыл дело после смерти гендиректора компании, найденного обезглавленным

09 сентября 2025, 20:43

СК открыл дело после смерти гендиректора компании по солевой добыче

Фото: istockphoto/Akintevs

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти генерального директора компании по добыче калийно‑магниевых солей, тело которого с отрубленной головой обнаружили под Калининградом. Об этом со ссылкой на Следственный комитет пишет РИА Новости.