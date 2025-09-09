СК открыл дело после смерти гендиректора компании, найденного обезглавленным
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти генерального директора компании по добыче калийно‑магниевых солей, тело которого с отрубленной головой обнаружили под Калининградом. Об этом со ссылкой на Следственный комитет пишет РИА Новости.
В пресс‑службе уточнили, что дело возбуждено для детального установления всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о руководителе компании «К‑Поташ Сервис» Алексее Синицыне. Источник не исключил предварительную версию суицида.
Тело Синицына нашли недалеко от посёлка Солнечное в Гурьевском районе Калининградской области, сообщили в понедельник правоохранители. Расследование продолжается.
Перед этим стало известно, что школьница из Екатеринбурга «проиграла в лотерею» крупную сумму с отцовской карты.
Читайте также: