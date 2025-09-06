Юный россиянин украл букет роз для возлюбленной и поплатился
В Красноярске перед судом предстанет 17-летний парень, который похитил дорогой букет из цветочного магазина, чтобы подарить возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Все случилось весенней ночью возле павильона на проспекте Красноярский рабочий. Молодой человек попросил показать самый красивый букет. Когда продавец вынесла розы стоимостью почти 8,5 тысяч рублей и положила на прилавок, юноша неожиданно схватил их и сбежал. Догнать спешащего на свидание вора женщина не смогла.
Вскоре ситуацией занялись в полиции. Преступником оказался ученик одной из местных школ. На допросе он признал свою вину, а заодно рассказал, что хотел порадовать свою 19-летнюю девушку. Теперь юному романтику может грозить до четырех лет колонии — на него завели дело о грабеже.
Читайте также: