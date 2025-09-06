Юный россиянин украл букет роз для возлюбленной и поплатился

06 сентября 2025, 12:09

В Красноярске осудят 17-летнего школьника, укравшего букет роз для своей девушки

Фото: iStock/Maryia Kulinskaya

В Красноярске перед судом предстанет 17-летний парень, который похитил дорогой букет из цветочного магазина, чтобы подарить возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.