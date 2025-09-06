Бастрыкин поручил завести дело из-за нападений бездомных собак в Омске

06 сентября 2025, 09:57

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести дело из-за проблем с отловом бродячих псов в Омске. Поводом стали многочисленные жалобы местных жителей в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр ведомства.