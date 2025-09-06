Бастрыкин поручил завести дело из-за нападений бездомных собак в Омске
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести дело из-за проблем с отловом бродячих псов в Омске. Поводом стали многочисленные жалобы местных жителей в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр ведомства.
Следователи заинтересовались информацией о том, что в микрорайоне «Старгород» обитает стая бездомных собак, которые проявляют агрессию к прохожим. Несколько недель назад безнадзорные животные набросились на школьника, повалив его на землю. Благо, на помощь подоспели неравнодушные очевидцы.
Отмечается, что после многочисленных обращений в компетентные органы ситуация осталась прежней. Вскоре в областном следкоме возбудили уголовное дело по статье о халатности (293 УК).
Читайте также: