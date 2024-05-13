В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек

Фото: istockphoto/jlo Maricic
Не менее восьми человек стали жертвами падения рекламного щита на бензоколонку в Мумбаи, пишет местное издание Hindustan Times. 30-метровый баннер упал во время сильного ливня с шквальным ветром.
Под обрушившейся конструкцией оказались заблокированными около 100 человек.
В результате поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены и госпитализированы 57 человек. Сильные осадки также повлияли на работу аэропорта, метро и пригородных поездов в городе. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в международный аэропорт Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи Махараджа после того, как полеты были временно приостановлены из-за плохой видимости.
Движение на одной из веток метрополитена и пригородных поездов в городе также было приостановлено из-за обрушившегося баннера, повредившего провода.
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В результате поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены и госпитализированы 57 человек. Сильные осадки также повлияли на работу аэропорта, метро и пригородных поездов в городе. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в международный аэропорт Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи Махараджа после того, как полеты были временно приостановлены из-за плохой видимости.
Движение на одной из веток метрополитена и пригородных поездов в городе также было приостановлено из-за обрушившегося баннера, повредившего провода.
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Артем Кузьмин